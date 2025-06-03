Актриса озвучивания для «Тайны Коко», «Семейки Адамс» и «Elder Scrolls» умерла
AP: Американская актриса озвучивания в «Тайне Коко» Рене Виктор умерла в 86 лет
Американская актриса Рене Виктор, известная по озвучке персонажа Бабулиты Елены в анимационном фильме «Тайна Коко», скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя актрисы Джули Смит.
«Рене Виктор, озвучившая строгую, бросающуюся сандалиями Бабулиту из мультипликационного хита «Тайна Коко», скончалась. Ей было 86 лет», — сообщает AP.По информации представителя, Виктор на протяжении многих лет боролась с лимфомой. Смерть актрисы наступила в ее собственном доме в Калифорнии, где актрису окружали близкие.
«Тайна Коко» получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в 2018 году в категориях «Лучший анимационный полнометражный фильм» и «Лучшая песня».
Помимо роли Бабулиты в оскароносном мультфильме 2017 года, Виктор также озвучивала персонажей в мультсериале «Семейка Адамс» (1992) и видеоиграх серии Elder Scrolls. Ее актерские работы включали роли в фильмах «Апостол» (1997) и «Паранормальное явление 5» (2014).