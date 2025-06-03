Актриса озвучивания для «Тайны Коко», «Семейки Адамс» и «Elder Scrolls» умерла

03 июня 2025, 06:24

AP: Американская актриса озвучивания в «Тайне Коко» Рене Виктор умерла в 86 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Американская актриса Рене Виктор, известная по озвучке персонажа Бабулиты Елены в анимационном фильме «Тайна Коко», скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя актрисы Джули Смит.







«Рене Виктор, озвучившая строгую, бросающуюся сандалиями Бабулиту из мультипликационного хита «Тайна Коко», скончалась. Ей было 86 лет», — сообщает AP.