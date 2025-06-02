Умер актер сериалов «Готэм» и «Оранжевый — хит сезона»
Умер актер Девин Харджес
На 43-м году жизни умер Девин Харджес, известный благодаря сериалам «Сорвиголова», «Готэм», «Оранжевый — хит сезона» и «Подпольная империя», сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на представителей актера.
Причиной кончины актера стала онкология — рак Харджесу диагностировали зимой.
«Он был артистом большой убежденности, который никогда не отдавался менее чем на сто процентов любой роли, за которую брался», — обратил внимание представитель Девина.
Актер появился на свет в 1983 году в Техасе. Свою карьеру Харджес начинал в театре в Нью-Йорке. После ухода на телевидение он успел поучаствовать в съемках более 20 проектов.
Ранее сообщалось, что в возрасте 105 лет ушла из жизни советская киноактриса и певица Элвира Балдиня. Смерть артистки наступила во вторник, 27 мая, от остановки сердца. Ее называли самой пожилой латвийской театральной актрисой.