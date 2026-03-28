Режиссер Олег Шухер скончался в возрасте 71 года
Умер декан режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер. Об этом сообщил его сын в беседе с ТАСС.
Мужчина рассказал, что его отец скончался сегодня утром, 28 марта в 07:30, в больнице. Кинорежиссер не дожил до своего 72-летия всего три дня.
Также смерть известного деятеля культуры подтвердил и источник из его окружения. По его словам, у Шухера остановилось сердце в реанимации.
«Вчера его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось», — сказал собеседник агентства.Шухер работал режиссером-постановщиком и сценаристом на киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, а также сотрудничал с телеканалами ТВЦ, «Россия», «Культура» и другими. Одни из его наиболее известных работ — фильмы «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».