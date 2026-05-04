Умер легенда кантри-музыки Дэвид Аллан Коу

04 мая 2026, 13:16

Легенда кантри-музыки Дэвид Аллан Коу умер на 87-м году жизни

Американский кантри-музыкант, автор таких хитов, как «You Never Even Called Me by My Name» и «Take This Job and Shove It», Дэвид Аллан Коу скончался в возрасте 86 лет. О смерти звезды изданию The New York Times сообщил представитель артиста. Причина и обстоятельства кончины пока не раскрываются.





В 2013 году Коу чудом пережил тяжелую аварию во Флориде — его внедорожник столкнулся с полуприцепом, и спасателям потребовалось два часа, чтобы извлечь музыканта из искореженного автомобиля. Тогда он получил переломы ребер, ушибы почек, и врачи наложили ему на голову 48 швов.



Дэвид Аллан Коу родился 6 сентября 1939 года в Огайо. В молодости он неоднократно был судимым, в том числе за угон автомобиля и хранение инструментов для взлома, и провел некоторое время в исправительных учреждениях.



Музыкальная карьера Коу началась с уличных выступлений, которые привели его к контракту с Plantation Records. В 1970 году вышел его дебютный альбом «Penitentiary Blues», однако настоящий успех пришел после того, как он написал для Тани Такер хит «Would You Lay With Me (In a Field of Stone)», возглавивший кантри-чарты в 1973 году.



Самый успешный сингл Коу — «Mona Lisa Lost Her Smile» (1984 год) — достиг второй строчки чартов. За почти шесть десятилетий карьеры легенда кантри выпустила 42 студийных альбома.



