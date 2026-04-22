Достижения.рф

Умер обладатель первой премии «Оскар» в истории аргентинского кино

Фото: iStock/Diy1

Известный аргентинский кинорежиссер Луис Пуэнсо скончался в Буэнос‑Айресе на 81‑м году жизни. Об этом пишет газета La Nación со ссылкой на Аргентинское общество авторов и издателей (SGAE).



Коллектив выразил словам соболезнования родным и близким постановщика. Причина смерти режиссера не уточняется.

Луис Пуэнсо родился в 1946 году в Буэнос‑Айресе. Его творческий путь начался в 1960‑х годах в рекламной индустрии. Позже он основал собственную продюсерскую компанию и перешёл к работе в полнометражном кино. Режиссерский дебют Пуэнсо состоялся в 1973 году с картиной «Свет моих туфель».

Мировую известность ему принесла лента «Официальная история» (1985), затрагивающая болезненную тему присвоения детей в период военной диктатуры в Аргентине. Картину удостоили премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это стала первая подобная награда в истории Аргентины.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0