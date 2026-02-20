Умер лидер, вокалист и основатель группы Shortparis Николай Комягин
Умер лидер, вокалист и основатель группы Shortparis Николай Комягин. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ему было 35 лет.
Музыкант создал коллектив в 2012 году вместе с друзьями. За время существования группа выпустила четыре студийных альбома и стала одной из самых заметных команд российской независимой сцены. Shortparis работали в эстетике поп-нуара и пост-панка, сочетая экспериментальный звук, театральную подачу и социальную тематику.
Помимо музыкальной карьеры, Комягин снимался в кино. Он появился в фильме Лето — байопике о Викторе Цое, а также в сериале Карамора режиссёра Данилы Козловского.
