Умер лидер, вокалист и основатель группы Shortparis Николай Комягин

Николай Комягин (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Умер лидер, вокалист и основатель группы Shortparis Николай Комягин. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ему было 35 лет.



Музыкант создал коллектив в 2012 году вместе с друзьями. За время существования группа выпустила четыре студийных альбома и стала одной из самых заметных команд российской независимой сцены. Shortparis работали в эстетике поп-нуара и пост-панка, сочетая экспериментальный звук, театральную подачу и социальную тематику.

Помимо музыкальной карьеры, Комягин снимался в кино. Он появился в фильме Лето — байопике о Викторе Цое, а также в сериале Карамора режиссёра Данилы Козловского.

Иван Мусатов

