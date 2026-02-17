Знаменитую телеведущую обокрали в поезде
У знаменитой британской телеведущей Эдит Боуман украли чемодан в вагоне поезда
Известная британская телеведущая и диджей Эдит Боуман сообщила, что стала жертвой кражи в поезде. Информацию передает ITV.
По ее словам, чемодан пропал во время поездки из Лондона в деревню Кембл. Боуман уточнила, что уже обратилась в полицию.
Она подчеркнула, что в багаже находились вещи, особенно важные для нее. Среди них — кольцо с прахом дедушки, которое после его смерти сделала для нее мама.
«Так что я не могу пойти в магазин и купить себе такое же», — сказала потерпевшая.
Боуман обратилась к тем, кто забрал чемодан, с просьбой оставить его на ближайшей железнодорожной станции, добавив, что момент кражи зафиксировали камеры наблюдения.