Знаменитую телеведущую обокрали в поезде

17 февраля 2026, 11:08

У знаменитой британской телеведущей Эдит Боуман украли чемодан в вагоне поезда

Фото: istockphoto/Irina Shatilova

Известная британская телеведущая и диджей Эдит Боуман сообщила, что стала жертвой кражи в поезде. Информацию передает ITV.





По ее словам, чемодан пропал во время поездки из Лондона в деревню Кембл. Боуман уточнила, что уже обратилась в полицию.



Она подчеркнула, что в багаже находились вещи, особенно важные для нее. Среди них — кольцо с прахом дедушки, которое после его смерти сделала для нее мама.





«Так что я не могу пойти в магазин и купить себе такое же», — сказала потерпевшая.