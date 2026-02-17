Актер «Бухты Доусона» Ван Дер Бик оставил многомиллионные долги перед смертью
Актёр Джеймс Ван Дер Бик за несколько лет до смерти накопил серьёзную задолженность перед налоговой службой. Об этом пишет TMZ.
По данным портала, к 2021 году артист и его супруга Кимберли были должны в общей сложности $269 тыс. (порядка 20 млн рублей). Из-за неуплаты на их имущество наложили арест, однако в 2022 году ограничения сняли — пара полностью погасила долг.
TMZ также сообщает, что перед покупкой жилья семья некоторое время снимала дом в Техасе, а затем оформила его в ипотеку за $4 млн — за несколько недель до кончины актёра. Утверждается, что с первоначальным взносом им помог друг Ван Дер Бика.
Чтобы сохранить дом и обеспечить пятерых детей, вдова актёра открыла краудфандинговый сбор. После крупных пожертвований со стороны знаменитостей, в том числе Стивена Спилберга и Зои Салданы, сумма сборов достигла $2,5 млн.
Джеймс Ван Дер Бик умер 11 февраля 2026 года после трёхлетней борьбы с колоректальным раком.
