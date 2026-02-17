Актер «Бухты Доусона» Ван Дер Бик оставил многомиллионные долги перед смертью

Достижения.рф

Актер Ван Дер Бик имел долг перед налоговой и купил дом перед смертью
Джеймс Ван Дер Бик (Фото: Instagram*/vanderjames)

Актёр Джеймс Ван Дер Бик за несколько лет до смерти накопил серьёзную задолженность перед налоговой службой. Об этом пишет TMZ.



По данным портала, к 2021 году артист и его супруга Кимберли были должны в общей сложности $269 тыс. (порядка 20 млн рублей). Из-за неуплаты на их имущество наложили арест, однако в 2022 году ограничения сняли — пара полностью погасила долг.

TMZ также сообщает, что перед покупкой жилья семья некоторое время снимала дом в Техасе, а затем оформила его в ипотеку за $4 млн — за несколько недель до кончины актёра. Утверждается, что с первоначальным взносом им помог друг Ван Дер Бика.

Чтобы сохранить дом и обеспечить пятерых детей, вдова актёра открыла краудфандинговый сбор. После крупных пожертвований со стороны знаменитостей, в том числе Стивена Спилберга и Зои Салданы, сумма сборов достигла $2,5 млн.

Джеймс Ван Дер Бик умер 11 февраля 2026 года после трёхлетней борьбы с колоректальным раком.

