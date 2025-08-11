Умер музыкальный журналист Дмитрий Ухов

11 августа 2025, 10:00

Фото: iStock/jorgeantonio

Журналист, продюсер, специалист в области джазовой музыки и музыкальный критик Дмитрий Ухов скончался в возрасте 79 лет. Об этом в своем блоге сообщил композитор и пианист Антон Батагов.