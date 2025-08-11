Умер музыкальный журналист Дмитрий Ухов
Журналист, продюсер, специалист в области джазовой музыки и музыкальный критик Дмитрий Ухов скончался в возрасте 79 лет. Об этом в своем блоге сообщил композитор и пианист Антон Батагов.
Ухов долго и тяжело болел, в последние годы не мог передвигаться и плохо видел. Музыкальный критик умер в реанимации. Диагноз журналиста не раскрывается.
Дмитрий Ухов родился 15 июля 1946 года в Москве. После окончания аспирантуры филологического факультета МГУ он начал публиковать свои работы в качестве музыкального критика. В середине 1960-х годов Ухов начал свою карьеру в сфере радиовещания.
В период перестройки он принимал активное участие в создании различных проектов, связанных с альтернативной музыкой и world music. В 1990-е годы также был продюсером фестиваля новой музыки «Альтернатива».
