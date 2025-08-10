Погибшего режиссера Юрия Бутусова кремируют в Болгарии

10 августа 2025, 18:57

РИАН: Бутусова кремируют в Болгарии, а прах привезут в Петербург

Юрий Бутусов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Театрального режиссера Юрия Бутусова кремируют в Болгарии. Об этом сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.