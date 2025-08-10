Погибшего режиссера Юрия Бутусова кремируют в Болгарии
РИАН: Бутусова кремируют в Болгарии, а прах привезут в Петербург
Театрального режиссера Юрия Бутусова кремируют в Болгарии. Об этом сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
По его словам, «глобальной жизненной ошибкой Бутусова стало то, что он уехал в Европу».
Ранее жена режиссера Мария сообщила, что прощание с Бутусовым пройдет в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге.
Напомним, в 2022 году режиссер уехал из РФ во Францию. Позже работал над постановками в Вильнюсском Старом театре. Сегодня, 10 августа, стало известно о смерти 63-летнего Юрия Бутусова. Он утонул в Черном море у берегов Болгарии во время отпуска.
