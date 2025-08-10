Бывшая жена Ивана Краско в день его смерти заявила о мистическом совпадении
Экс-жена Ивана Краско заявила, что он умер накануне дня рождения покойного сына
Бывшая жена Ивана Краско вышла на связь после новости о смерти актера. В беседе с NEWS.ru Наталья Вяль рассказала о мистическом совпадении в уходе артиста.
Третья жена Ивана Краско призналась, уже давно не общалась с актером, однако их сыновья всегда поддерживали связь с отцом. Наталья Вяль обратила внимание на мистическое совпадение в смерти экс-супруга — он ушел из жизни 9 августа, за сутки до дня рождения покойного сына Андрея.
«Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца», — подчеркнула Наталья.
По словам экс-супруги Краско, после смерти Андрея актер говорил, что только младшие сыновья дают ему силы жить дальше, иначе он не смог бы справиться с горем.
Напомним, старший сын Ивана Краско умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности, ему было 48 лет. Народный артист России признавался, что так и не смог смириться с утратой.