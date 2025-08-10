Достижения.рф

Умер крупнейший акционер группы компаний «Самолёт» Михаил Кенин

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 57-м году жизни скончался предприниматель и инвестор Михаил Кенин, который был крупнейшим акционером группы компаний «Самолёт». Об этом сообщает РИА Новости.



В пресс-релизе застройщика подтверждается смерть Кенина.

В компании «Самолёт» выразили глубокие соболезнования семье и близким Михаила Кенина.

Как пишет ряд СМИ, основными акционерами группы «Самолёт» являлись Михаил Кенин и Павел Голубков.

Михаил Кенин оставил значительный след в бизнес-сообществе и развитии компании, его уход вызвал отклик и скорбь среди коллег и партнёров.

Напомним, что «Самолёт» является одним из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, который работает в Москве, Подмосковье, Ленобласти и других регионах.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0