Умер крупнейший акционер группы компаний «Самолёт» Михаил Кенин
На 57-м году жизни скончался предприниматель и инвестор Михаил Кенин, который был крупнейшим акционером группы компаний «Самолёт». Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-релизе застройщика подтверждается смерть Кенина.
В компании «Самолёт» выразили глубокие соболезнования семье и близким Михаила Кенина.
Как пишет ряд СМИ, основными акционерами группы «Самолёт» являлись Михаил Кенин и Павел Голубков.
Михаил Кенин оставил значительный след в бизнес-сообществе и развитии компании, его уход вызвал отклик и скорбь среди коллег и партнёров.
Напомним, что «Самолёт» является одним из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, который работает в Москве, Подмосковье, Ленобласти и других регионах.
