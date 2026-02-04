Умер музыкант группы «Песняры» Георгий Портной — фото
Музыкант группы «Песняры» Георгий Портной умер в 69 лет
Концертный директор Натальи Штурм и музыкант группы «Песняры» Георгий Портной умер на 70-м году жизни. Об этом 4 февраля певица сообщила в своем Instagram*.
По словам Штурм, причиной смерти стал сердечный приступ. Она выразила соболезнования супруге Портного Марине, а также его близким и друзьям. Прощание, как уточнила артистка, пройдет 5 февраля в 11:00 в Савеловском центральном ритуальном зале.
Георгия Портного знали не только как музыканта, но и как организатора концертов. Он работал концертным директором у Натальи Штурм и Евгения Осина.
Читайте также: *Запрещен в РФ