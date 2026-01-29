Работавший в «Ленкоме» режиссером Карим Юлдашев ушел из жизни в возрасте 86 лет

29 января 2026, 23:59

Фото: iStock/Diy13

Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссёр и педагог Карим Юлдашев скончался в возрасте 86 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Наманганской области.





Свой творческий путь Юлдашев начал в 1960 году в Наманганском музыкально-драматическом театре имени Алишера Навои, где работал актёром, режиссёром и директором. В 1968-1969 годах он занимал должность режиссёра в Московском театре имени Ленинского комсомола («Ленком»).



