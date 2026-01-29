Работавший в «Ленкоме» режиссером Карим Юлдашев ушел из жизни в возрасте 86 лет
Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссёр и педагог Карим Юлдашев скончался в возрасте 86 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Наманганской области.
Свой творческий путь Юлдашев начал в 1960 году в Наманганском музыкально-драматическом театре имени Алишера Навои, где работал актёром, режиссёром и директором. В 1968-1969 годах он занимал должность режиссёра в Московском театре имени Ленинского комсомола («Ленком»).
Ушел из жизни народный артист СССР Владислав Чернушенко
После возвращения в Узбекистан Юлдашев вновь возглавил Наманганский театр, а также посвятил себя педагогической деятельности в местном колледже культуры. Как отметили в администрации региона, он внёс значительный вклад в развитие национального искусства.
Причина смерти Юлдашева в материале не приводится.
Ранее сообщалось, что российский актер Андрей Бур (Андрей Бурычев) умер на 47-м году жизни. За годы работы он снялся примерно в 50 проектах, среди которых «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Полицейский с Рублевки» и «Доктор Рихтер».