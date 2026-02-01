Дочери Веры Глаголевой почтили память актрисы в особый день — фото

01 февраля 2026, 12:28

Дочери Веры Глаголевой отмечают 70-летие артистки в Париже

Вера Глаголева (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

31 января Вере Глаголевой могло бы исполниться 70 лет. В эту дату дочери актрисы встретились в Париже, чтобы вспомнить самого мудрого и близкого сердцу человека.





Младшая, Анастасия Шубская, поделилась трогательным кадром. Вместе с сестрами они пересматривают семейные архивы и вспоминают маму.



Дочери Веры Глаголевой в Париже (Фото: Instagram*/nastyashubskaya)



«Спасибо за все воспоминания и с днем рождения на небесах!» — поделилась звездная дочь.