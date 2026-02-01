Достижения.рф

Дочери Веры Глаголевой почтили память актрисы в особый день — фото

Дочери Веры Глаголевой отмечают 70-летие артистки в Париже
Вера Глаголева (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

31 января Вере Глаголевой могло бы исполниться 70 лет. В эту дату дочери актрисы встретились в Париже, чтобы вспомнить самого мудрого и близкого сердцу человека.



Младшая, Анастасия Шубская, поделилась трогательным кадром. Вместе с сестрами они пересматривают семейные архивы и вспоминают маму.

Дочери Веры Глаголевой в Париже (Фото: Instagram*/nastyashubskaya)

«Спасибо за все воспоминания и с днем рождения на небесах!» — поделилась звездная дочь.
Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017-ого в 62 года в Баден-Бадене. Её смерть стала неожиданностью. О болезни не знали даже самые близкие. В последние дни актриса оставалась в центре внимания — обсуждали свадьбу её дочери Анастасии с хоккеистом Александром Овечкиным. Вера живо интересовалась семейными новостями и спортивной жизнью.
