Дочери Веры Глаголевой почтили память актрисы в особый день — фото
Дочери Веры Глаголевой отмечают 70-летие артистки в Париже
31 января Вере Глаголевой могло бы исполниться 70 лет. В эту дату дочери актрисы встретились в Париже, чтобы вспомнить самого мудрого и близкого сердцу человека.
Младшая, Анастасия Шубская, поделилась трогательным кадром. Вместе с сестрами они пересматривают семейные архивы и вспоминают маму.
«Спасибо за все воспоминания и с днем рождения на небесах!» — поделилась звездная дочь.Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017-ого в 62 года в Баден-Бадене. Её смерть стала неожиданностью. О болезни не знали даже самые близкие. В последние дни актриса оставалась в центре внимания — обсуждали свадьбу её дочери Анастасии с хоккеистом Александром Овечкиным. Вера живо интересовалась семейными новостями и спортивной жизнью.