Умерла советский диктор и ведущая КВН Светлана Жильцова
В возрасте 89 лет скончалась советский диктор Центрального телевидения и ведущая КВН, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова, передает РИА Новости.
Сын Жильцовой, Иван, сообщил, что причиной её смерти стала продолжительная болезнь.
Светлана Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. С юных лет она увлекалась искусством слова, посещая студию художественного слова при дворце пионеров. После окончания Института иностранных языков Светлана начала свою карьеру диктора. Уже во время учёбы она приняла участие в озвучивании фильма, который был совместным проектом СССР и Канады и рассказывал о звёздах советской эстрады. По завершении обучения Жильцова продолжила свою работу на телевидении.
В 1960-х годах Светлана Алексеевна стала известна как ведущая программы «КВН», а в 1970-х — «Песни года». Её также можно было увидеть в таких телепередачах, как «Будильник», «Утренняя почта», «Огонёк», «Музыкальный киоск» и «По вашим письмам».
Читайте также: