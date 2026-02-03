Достижения.рф

Умерла советский диктор и ведущая КВН Светлана Жильцова

Светлана Жильцова (Фото: РИА Новости/Птицын)

В возрасте 89 лет скончалась советский диктор Центрального телевидения и ведущая КВН, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова, передает РИА Новости.



Сын Жильцовой, Иван, сообщил, что причиной её смерти стала продолжительная болезнь.

Светлана Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. С юных лет она увлекалась искусством слова, посещая студию художественного слова при дворце пионеров. После окончания Института иностранных языков Светлана начала свою карьеру диктора. Уже во время учёбы она приняла участие в озвучивании фильма, который был совместным проектом СССР и Канады и рассказывал о звёздах советской эстрады. По завершении обучения Жильцова продолжила свою работу на телевидении.

В 1960-х годах Светлана Алексеевна стала известна как ведущая программы «КВН», а в 1970-х — «Песни года». Её также можно было увидеть в таких телепередачах, как «Будильник», «Утренняя почта», «Огонёк», «Музыкальный киоск» и «По вашим письмам».

Екатерина Коршунова

