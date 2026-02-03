Умерла советский диктор и ведущая КВН Светлана Жильцова

03 февраля 2026, 15:56

Светлана Жильцова (Фото: РИА Новости/Птицын)

В возрасте 89 лет скончалась советский диктор Центрального телевидения и ведущая КВН, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова, передает РИА Новости.