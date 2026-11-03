Умер народный артист России Алексей Дуров

03 ноября 2026, 20:27

Народный артист России Алексей Дуров умер в 86 лет

Алексей Дуров (Фото: max.ru/ulgov)

Народный артист России, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, почетный гражданин Ульяновской области Алексей Дуров скончался на 87-м году жизни 2 ноября. Об этом сообщило правительство региона.





Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. После окончания ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр, которому служил более 50 лет. Артист был занят в знаковых постановках режиссеров Модеста Абрамова, Юрия Галина, Олега Зарянкина и Юрия Копылова, включая удостоенные Государственной премии России «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.





«Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», — отметил губернатор Алексей Русских.