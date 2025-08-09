Умер народный артист России Иван Краско

09 августа 2025, 12:38

Народный артист России Иван Краско умер в 94 года

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Ушел из жизни народный артист Иван Краско. Ему было 94 года.





По данным СМИ, причиной смерти стали онкологическое заболевание и последствия инсульта, который актёр перенёс два года назад. В Заксобрании Санкт‑Петербурга отметили масштаб утраты.





«Невосполнимая потеря — для миллионов он был любимым актёром, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения», — прокомментировали в Заксобрании.

