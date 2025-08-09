Умер народный артист России Иван Краско
Ушел из жизни народный артист Иван Краско. Ему было 94 года.
По данным СМИ, причиной смерти стали онкологическое заболевание и последствия инсульта, который актёр перенёс два года назад. В Заксобрании Санкт‑Петербурга отметили масштаб утраты.
«Невосполнимая потеря — для миллионов он был любимым актёром, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения», — прокомментировали в Заксобрании.Краско также вспоминают как настоящего друга, который умел слушать и слышать. В пятницу, 8 августа, директор актёра Вячеслав Смородинов сообщил о критическом состоянии Краско — уточнялось, что он не мог самостоятельно есть и пить. До этого актёра доставляли в реанимацию в тяжёлом состоянии.