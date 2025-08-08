Умер советский и казахстанский режиссер-документалист Анатолий Мищенко
В возрасте 81 года скончался выдающийся советский и казахстанский режиссер-документалист Анатолий Мищенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
Мищенко работал на киностудии «Казахфильм» с 1969 года, создав более 80 картин, которые вошли в золотой фонд казахстанского киноискусства. Зрителям запомнились такие ленты, как «Большой Капчагай», «Добро пожаловать в Алма-Ату!», ««Неравнодушная природа», «Вечерний город», «Первые цветы», «Медео: дни и ночи мужества», «Легенда о бессмертии» и другие.
В ведомстве режиссера назвали представителем «золотой плеяды отечественного кинематографа». Творческой деятельности он посвятил свыше 50 лет своей жизни.
Читайте также: