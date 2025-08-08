Умер советский и казахстанский режиссер-документалист Анатолий Мищенко

08 августа 2025, 15:25

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 81 года скончался выдающийся советский и казахстанский режиссер-документалист Анатолий Мищенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.