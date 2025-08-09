Скончался астронавт Джеймс Ловелл — герой «Аполлона-13», дважды летавший к Луне
Американский астронавт Джеймс Ловелл, командир легендарной миссии «Аполлон-13» и участник первого облёта Луны, скончался 7 августа 2025 года в возрасте 97 лет.
Об этом сообщило NASA, отметив его роль в спасении экипажа после взрыва на корабле и четыре космических полёта суммарной длительностью 715 часов.
В апреле 1970 года Ловелл возглавил миссию, едва не завершившуюся катастрофой. На расстоянии 322 000 км от Земли в служебном модуле взорвался кислородный баллон, отключивший системы жизнеобеспечения.
Фраза «Хьюстон, у нас проблема» (произнесённая им в реальности как «Хьюстон, у нас была проблема») стала символом хладнокровия экипажа. Ловелл и его команда использовали лунный модуль как спасательную шлюпку, обогнули Луну и благополучно вернулись на Землю через 4 дня. NASA назвало это триумфом инженерной мысли.
Ловелл получил Президентскую медаль Свободы и Конгрессовскую космическую медаль чести. Его история легла в основу фильма «Аполлон-13» (1995), где его сыграл Том Хэнкс. Сам астронавт появился в эпизодической роли капитана спасательного корабля.
