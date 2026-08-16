Умер народный артист России Леонид Рудой, известный по сериалу «Иван Грозный»
Актёр театра и кино Леонид Рудой скончался в возрасте 80 лет. Эти сведения появились на портале «Кино-Театр.ру».
Народный артист России и заслуженный артист РСФСР ушёл из жизни в Вологде в ночь на 16 августа. Леонид Яковлевич окончил ГИТИС. Он работал в Калининградском областном драматическом театре, а затем несколько лет возглавлял Вологодский драматический театр.
Позже артист находился в Беларуси, где служил в Гродненском драматическом театре и основал театральную студию. В 1994 году актёр вернулся в Вологду и в итоге сыграл на сцене местного драмтеатра более 100 ролей.
Рудой снимался в сериале «Иван Грозный» (2009), где предстал перед зрителями в образе архиепископа Пимена. В последние годы он по состоянию здоровья и возрасту уже не выходил на сцену, однако внимательно следил за жизнью театра и записывал свои воспоминания о работе в нём.
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