Умер актер из «Каменской»
В возрасте 73 лет скончался белорусский актер Николай Кучиц, известный зрителям по роли в популярном сериале «Каменская». О смерти артиста сообщили представители театральной труппы «Купаловцы» в своем аккаунте в соцсетях.
Николай Кучиц родился в 1953 году. В 1984 году он завершил обучение на театральном факультете Белорусского театрально-художественного института. С 2001 по 2020 год актер служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске.
За свою карьеру Кучиц исполнил около 40 ролей в кино. Наибольшую популярность ему принесло участие в детективном телесериале «Каменская». Кроме того, актер снимался в проекте «Однолюбы», а также появился в военной драме режиссера Сергея Урсуляка «Праведник».
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