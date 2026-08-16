«Непросто быть матерью-одиночкой»: Анна Хилькевич осталась без мужа
Анна Хилькевич впервые осталась без мужа на время его съёмок
Актриса Анна Хилькевич впервые осталась без помощи супруга Артура Мартиросяна по хозяйству и с детьми. Об этом стало известно из её блога.
Анна рассказала, что её муж уехал на съёмки реалити-шоу и редко выходит на связь. Именно поэтому теперь весь быт полностью лежит на ней.
«Он уехал... Вот такой у нас новый опыт. Я впервые веду хозяйство сама, являюсь и мамой, и папой одновременно. Ощущаю, насколько непросто быть матерью-одиночкой... Он уехал далеко от меня, от семьи», — сообщила актриса.Супруги состоят в браке десять лет. Хилькевич призналась, что очень скучает по мужу и с нетерпением ждёт его возвращения, назвав этот опыт необычным и непростым.