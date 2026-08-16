Агент звезды «Не родись красивой» раскрыла правду о её здоровье

16 августа 2026, 15:28

Агент Нелли Уваровой опровергла слухи о проблемах со зрением и слухом у актрисы

Нелли Уварова (Фото: кадр из сериала «Закрытый сезон»)

Агент исполнительницы главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уваровой Наталия назвала ложной информацию о проблемах со здоровьем у артистки.





В разговоре с «Абзацем» представительница Нелли Владимировны сообщила, что актриса не испытывает никаких проблем со здоровьем.

«У Нелли всё прекрасно. Что это такое вообще? Не понимаю даже, откуда это берётся. Она прекрасно себя чувствует, улыбается, здоровая, всё хорошо», — подчеркнула агент.