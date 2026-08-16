Агент звезды «Не родись красивой» раскрыла правду о её здоровье
Агент Нелли Уваровой опровергла слухи о проблемах со зрением и слухом у актрисы
Агент исполнительницы главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уваровой Наталия назвала ложной информацию о проблемах со здоровьем у артистки.
В разговоре с «Абзацем» представительница Нелли Владимировны сообщила, что актриса не испытывает никаких проблем со здоровьем.
«У Нелли всё прекрасно. Что это такое вообще? Не понимаю даже, откуда это берётся. Она прекрасно себя чувствует, улыбается, здоровая, всё хорошо», — подчеркнула агент.Ранее Telegram-канал Mash распространил сообщение о том, что у звезды якобы начались нарушения зрения и слуха после купания. Авторы канала уточнили, что сама актриса не комментировала эту информацию. Однако агент Уваровой Наталия опровергла эти сведения и заверила, что артистка здорова.