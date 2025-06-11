Умер сооснователь The Beach Boys Брайан Уилсон
Сооснователь The Beach Boys Брайан Уилсон умер на 83-м году жизни
На 83-м году жизни скончался сооснователь культовой американской группы The Beach Boys Брайан Уилсон. Об этом сообщила семья музыканта на его официальном сайте в среду, 11 июня.
«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Мы сейчас не можем найти слов... Мы знаем, что разделяем это горе со всем миром», — сказано в публикации.Согласно сообщениям СМИ, в прошлом году Уилсона из-за деменции суд поместил под опекунство его менеджеров. Супруга артиста умерла в 2024-м, у него остались дети и внуки. Брайана Уилсона внесли в Зал славы авторов песен Лос-Анджелеса. Деятель имел две премии «Грэмми». Также его внесли в Зал славы рок-н-ролла.