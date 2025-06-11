Умер сооснователь The Beach Boys Брайан Уилсон

11 июня 2025, 22:30

Сооснователь The Beach Boys Брайан Уилсон умер на 83-м году жизни

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 83-м году жизни скончался сооснователь культовой американской группы The Beach Boys Брайан Уилсон. Об этом сообщила семья музыканта на его официальном сайте в среду, 11 июня.





