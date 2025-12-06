Борис Щербаков оказался в больнице
Российский актер театра, кино и дубляжа Борис Щербаков оказался в больнице из-за травмы глаза. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, в начале декабря 75-летний артист пожаловался на мутное зрение и боли, предположив, что что-то попало в глаз. Врачи осмотрели его и обнаружили внутри осколок. Они извлекли инородный предмет и отправили знаменитого пациента под наблюдение офтальмолога.
Щербаков в беседе с журналистами подтвердил, что действительно обращался за помощью медиков. Сейчас, по его словам, с ним все хорошо. Актер не стал объяснять, как именно он травмировал глаз.
