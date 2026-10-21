Умер один из пионеров электронной музыки в СССР и России Сергей Тутов

21 октября 2026, 01:49

ТАСС: Радиожурналист и музыкант Сергей Тутов скончался в возрасте 65 лет

Фото: iStock/demaerre

Радиожурналист Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс, умер на 66-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал его бывший коллега Алексей Образцов.