Умер один из пионеров электронной музыки в СССР и России Сергей Тутов
Радиожурналист Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс, умер на 66-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал его бывший коллега Алексей Образцов.
Тутов был музыкантом, диджеем и радиоведущим, который стал одним из пионеров электронной музыки в СССР и России. Так, например, он участвовал в организации одной из первых московских техно-вечеринок Gagarin Party.
В 1990 году Тутов запустил программу «Мандариновая волна», посвященную электронной музыке. Позднее она получила название Back to the Universe. Он также сотрудничал с композитором Эдуардом Артемьевым и занимал должность программного директора «Радио Рокс».
Образцов отметил, что Тутов был его хорошим другом, и назвал уход музыканта из жизни огромной утратой для радиожурналистики. По сведениям ТАСС, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с Тутовым пройдёт 23 октября в 13:00 по московскому времени в Траурном зале ГКБ № 13 (Южнопортовый филиал).
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