Эксперт объяснила, когда лучше проверять загруженность спортзала

20 октября 2026, 17:56

Проверять загруженность спортзала нужно строго по вечерам

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Перед покупкой абонемента в фитнес-клуб лучше прийти туда вечером, когда большинство посетителей заканчивают работу и отправляются на тренировку. В это время проще оценить реальную загруженность зала, наличие свободных тренажёров и комфорт в раздевалках.