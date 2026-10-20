Эксперт объяснила, когда лучше проверять загруженность спортзала
Перед покупкой абонемента в фитнес-клуб лучше прийти туда вечером, когда большинство посетителей заканчивают работу и отправляются на тренировку. В это время проще оценить реальную загруженность зала, наличие свободных тренажёров и комфорт в раздевалках.
Об этом NEWS.ru рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она отметила, что одна из распространённых ошибок — выбирать клуб после экскурсии в часы низкой посещаемости. В такое время зал может казаться просторным, а оборудование — полностью доступным, хотя вечером ситуация меняется.
По словам эксперта, в часы пик посетителям популярных клубов иногда приходится ждать, пока освободятся силовые и кардиотренажёры. Особенно это актуально для крупных городов с высокой концентрацией фитнес-центров.
Силина рекомендует приходить на пробную тренировку в то время, когда человек планирует заниматься регулярно. Во время визита стоит обратить внимание на количество свободного оборудования, загруженность душевых и раздевалок, а также доступность групповых занятий.
Кроме того, перед оформлением абонемента полезно выяснить, показывает ли приложение клуба текущую загруженность зала и можно ли заранее бронировать тренировки.
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