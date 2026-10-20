Адвокат Виктории Бони намекнул на новое обжалование дела против Авроры Кибы
Адвокат Виктории Бони Алексей Лунев прокомментировал решение Мосгорсуда, который 20 октября 2026 года отказался пересматривать дело телеведущей против Авроры Кибы.
В беседе с Super Лунев заявил, что считает позицию другой стороны противоречивой, и допускает кассационное обжалование. Защитник рассказал, что сторона Кибы отрицает публикацию спорных высказываний, хотя в суде показывали скриншоты.
«Приводили скриншоты и все доказательства, есть скрины с её личного аккаунта, он подтверждённый, там есть галочка, никто больше не может иметь такой же аккаунт. Все эти скриншоты распространились по всему медиа», — отметил он.Адвокат назвал позицию Авроры «лживой», поскольку та отказалась от своих слов. При этом мужчина сказал, что пока не обсуждал с Боней итоги разбирательства: она ещё не знает о решении суда.