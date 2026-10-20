Адвокат Виктории Бони намекнул на новое обжалование дела против Авроры Кибы

20 октября 2026, 22:07

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Адвокат Виктории Бони Алексей Лунев прокомментировал решение Мосгорсуда, который 20 октября 2026 года отказался пересматривать дело телеведущей против Авроры Кибы.





В беседе с Super Лунев заявил, что считает позицию другой стороны противоречивой, и допускает кассационное обжалование. Защитник рассказал, что сторона Кибы отрицает публикацию спорных высказываний, хотя в суде показывали скриншоты.

«Приводили скриншоты и все доказательства, есть скрины с её личного аккаунта, он подтверждённый, там есть галочка, никто больше не может иметь такой же аккаунт. Все эти скриншоты распространились по всему медиа», — отметил он.