Умер отец скандально известного «Тесака» Сергей Марцинкевич
Сергей Марцинкевич, отец активиста Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом «Тесак», скончался. Об этом пишут Telegram-каналы.
Его сын покончил с собой в челябинском СИЗО, вызвав широкий общественный резонанс. Максим был найден утром в своей одиночной камере. Рядом с телом лежал обломок бритвы и предсмертная записка, в которой он просил прощения у администрации изолятора за доставленные неудобства. Эта трагедия потрясла многих, и Сергей пытался доказать, что его сын не совершал самоубийство.
Отец активно боролся за реабилитацию ребенка, но все его усилия оказались безуспешными. Смерть сына оставила глубокий след в жизни Сергея, который продолжал искать справедливость до последних дней.
Читайте также: