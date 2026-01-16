Умер кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий
В возрасте 90 лет скончался выдающийся режиссер, кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов России.
В фильмографии мастера — множество художественных и документальных фильмов. Среди известных картин — «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Обрыв», «Через кладбище» и «Слово для защиты». Последняя принесла ему Премию Ленинского комсомола.
Анатолий Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в Красноярском крае в крестьянской семье. В 1959-м он окончил операторский факультет ВГИКа, а с 1960-го работал на «Беларусьфильме». Позже сотрудничал со студиями «Таллинфильм» и «Мосфильм».
Читайте также: