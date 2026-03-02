Умер отец телеведущего Александра Гордона
Умер поэт и сценарист Гарри Гордон, отец телеведущего Александра Гордона
В возрасте 84 лет умер поэт и прозаик, художник и сценарист Гарри Гордон. Об этом сообщила его внучка Тася Тихонова в личном блоге.
Внучка Гарри Гордона описала его как удивительно остроумного, чуткого, щедрого и талантливого человека. По словам Тихоновой, воспоминания о дедушке всегда будут ассоциироваться у нее с детством.
«Из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», — написала она.
1 марта Гарри Гордон покинул этот мир. Как сообщил его товарищ, киновед и критик Евгений Марголит, поэт длительное время страдал от болезни. Пока не известна информация о дате и месте проведения церемонии прощания.
Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Его родителями были юрист Борис Гордон и учительница Ольга Червина. Он обучался живописи в Одесском художественном училище, после чего окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Гордон — автор нескольких литературных произведений.