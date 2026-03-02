Умер отец телеведущего Александра Гордона

02 марта 2026, 10:06

Умер поэт и сценарист Гарри Гордон, отец телеведущего Александра Гордона

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 84 лет умер поэт и прозаик, художник и сценарист Гарри Гордон. Об этом сообщила его внучка Тася Тихонова в личном блоге.





Внучка Гарри Гордона описала его как удивительно остроумного, чуткого, щедрого и талантливого человека. По словам Тихоновой, воспоминания о дедушке всегда будут ассоциироваться у нее с детством.





«Из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», — написала она.