«Совершенно обычный человек»: звезда «Оппенгеймера» признался в неприязни к голливудской славе
Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи, которого нередко называют одним из самых известных интровертов в киноиндустрии, поделился размышлениями о славе и возрасте. Его слова цитирует The Times.
Артист подчеркнул, что не является яркой публичной личностью. Весь голливудский блеск он воспринимает довольно сдержанно и не считает себя частью «элитной тусовки».
«Быть яркой личностью — это не то, что у меня хорошо получается. Говорить о себе, ходить по чертовым красным дорожкам? Нехорошо, если начинаешь верить во всю эту чушь, и у меня это тоже плохо получается. Я, честно говоря, совершенно обычный человек», — признался 49‑летний актер.
Размышляя о среднем возрасте, Мерфи подводит промежуточные итоги. Он добился успеха в кино и воспитывает двоих детей. Тем не менее актера тревожит приближение 50‑летия, так как приходит осознание, что «осталось меньше времени, чем было».
«Через несколько месяцев мне исполнится 50, поэтому я думаю: а что мне теперь делать? Надеюсь, я смогу просто быть разумным отцом и мужем, а когда придёт время, по‑прежнему буду невероятно серьёзно относиться к работе», — поделился планами актер.