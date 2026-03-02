«Совершенно обычный человек»: звезда «Оппенгеймера» признался в неприязни к голливудской славе

02 марта 2026, 03:47

Актер Киллиан Мерфи признался в неприязни к голливудской славе

Киллиан Мерфи (Фото: Instagram* / @cillianmurphyofficiall)

Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи, которого нередко называют одним из самых известных интровертов в киноиндустрии, поделился размышлениями о славе и возрасте. Его слова цитирует The Times.





Артист подчеркнул, что не является яркой публичной личностью. Весь голливудский блеск он воспринимает довольно сдержанно и не считает себя частью «элитной тусовки».



«Быть яркой личностью — это не то, что у меня хорошо получается. Говорить о себе, ходить по чертовым красным дорожкам? Нехорошо, если начинаешь верить во всю эту чушь, и у меня это тоже плохо получается. Я, честно говоря, совершенно обычный человек», — признался 49‑летний актер.

«Через несколько месяцев мне исполнится 50, поэтому я думаю: а что мне теперь делать? Надеюсь, я смогу просто быть разумным отцом и мужем, а когда придёт время, по‑прежнему буду невероятно серьёзно относиться к работе», — поделился планами актер.