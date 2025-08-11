Умер писатель Евгений Чижов
Российский писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет. Об этом ТАСС сообщил писатель Дмитрий Данилов.
Ранее в своем блоге Данилов написал, что Чижов утонул в Балтийском море в понедельник, 11 августа. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Евгений Чижов родился в 1966 году в Москве. В 1988 году он получил диплом юриста в Московском государственном университете и начал работать по профессии.
На несколько лет Чижов уехал в Германию, а по возвращении занялся журналистикой, редактированием и переводом текстов. Его литературным дебютом стала повесть «Бесконечный праздник», опубликованная в 1997 году в журнале «Соло». Среди его произведений также можно выделить «Темное прошлое человека будущего», «Собиратель рая» и «Персонаж без роли».
