Умер писатель Евгений Чижов

11 августа 2025, 16:58

Евгений Чижов (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Российский писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет. Об этом ТАСС сообщил писатель Дмитрий Данилов.