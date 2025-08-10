В 44 года скончался бывший гитарист Стаса Михайлова и группы «ВИА Гра»

10 августа 2025, 22:44

О смерти музыканта и экс-участника MBAND Романа Ефанова сообщили его коллеги

Роман Ефанов (Фото: Instagram* / @romanefanov)

На 45-м году жизни ушёл из жизни Роман Ефанов — бывший гитарист Стаса Михайлова и участник группы MBAND. О его смерти 8 августа сообщил в соцсетях певец Анатолий Цой.







«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — написал артист, добавив, что причина смерти ему неизвестна.

«Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк. Покойся с миром, друг!» — отметил артист.