Достижения.рф

Умер представитель пятого поколения Пушкиных Вячеслав Гуцко

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Скончался прапраправнук русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея имени Пушкина.



Гуцко принадлежал к пятому поколению рода Пушкиных. Более полувека он трудился на заводе имени Лихачёва, в конструкторском бюро, специализирующемся на транспортно-химическом машиностроении. Представители музея отметили, что Гуцко долгие годы был его другом.

Вячеслав Александрович ушёл из жизни 29 января, в день, который по старому стилю совпадает с датой смерти его выдающегося предка. В учреждении выразили глубокое соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0