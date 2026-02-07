Умер представитель пятого поколения Пушкиных Вячеслав Гуцко
Скончался прапраправнук русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея имени Пушкина.
Гуцко принадлежал к пятому поколению рода Пушкиных. Более полувека он трудился на заводе имени Лихачёва, в конструкторском бюро, специализирующемся на транспортно-химическом машиностроении. Представители музея отметили, что Гуцко долгие годы был его другом.
Вячеслав Александрович ушёл из жизни 29 января, в день, который по старому стилю совпадает с датой смерти его выдающегося предка. В учреждении выразили глубокое соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича.
