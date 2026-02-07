Экспресс-концерты и солд-ауты: Александр Маршал заработает миллионы рублей к 23 февраля
Александр Маршал в преддверии Дня защитника Отечества выходит на рекордные финансовые показатели. Об этом сообщает Mash.
По оценкам, за праздничный период артист сможет заработать не менее 35 миллионов рублей. Спрос на выступления оказался настолько высоким, что команда музыканта была вынуждена оперативно ввести экспресс-формат концертов. В таком варианте Маршал исполняет от одной до трёх песен без разогрева и пауз — стоимость подобного выхода на сцену составляет 2,5 млн рублей.
С 16 по 28 февраля артист планирует работать не менее 13 дней подряд без выходных. Практически все региональные даты уже распроданы полностью. При этом два крупных сольных концерта — в Кремлёвском дворце 21 февраля и в Санкт-Петербурге 24 февраля — продаются спокойнее: на данный момент реализовано около 40% билетов.
К празднику Маршал и его команда сделали ставку на плотный график и скорость: артист выходит на сцену, исполняет несколько хитов и сразу отправляется на следующую площадку.
В таком режиме стоимость одной песни может доходить до 650 тысяч рублей. Экспресс-сет из 1–3 композиций или получасовое выступление оценивается в 2,5 млн рублей, а полноценный часовой концерт — в 3,5 млн.
