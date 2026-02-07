Звезда «Ворониных» Анна Фроловцева попала в больницу с нарушением ритма сердца
Актриса Анна Фроловцева попала в больницу с нарушением ритма сердца. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
77-летняя артистка почувствовала боль в груди поздно вечером. Прибывшие медики обнаружили у неё серьёзную аритмию. Звезду сериала «Воронины» госпитализировали. Она провела в больнице несколько дней.
Сейчас её состояние стабилизировалось. Фроловцеву выписали, но она продолжает наблюдаться у врачей.
В августе у актрисы диагностировали злокачественную опухоль. Тогда она тоже жаловалась на боль в груди, и после обследования ей провели операцию. После хирургического вмешательства Анна Васильевна прошла курс химиотерапии и гормональной терапии.
Читайте также: