Звезда «Ворониных» Анна Фроловцева попала в больницу с нарушением ритма сердца

Анна Фроловцева (Фото: кадр из сериала «Воронины»)

Актриса Анна Фроловцева попала в больницу с нарушением ритма сердца. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



77-летняя артистка почувствовала боль в груди поздно вечером. Прибывшие медики обнаружили у неё серьёзную аритмию. Звезду сериала «Воронины» госпитализировали. Она провела в больнице несколько дней.

Сейчас её состояние стабилизировалось. Фроловцеву выписали, но она продолжает наблюдаться у врачей.

В августе у актрисы диагностировали злокачественную опухоль. Тогда она тоже жаловалась на боль в груди, и после обследования ей провели операцию. После хирургического вмешательства Анна Васильевна прошла курс химиотерапии и гормональной терапии.

