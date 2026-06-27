Умер президент Творческого союза художников РФ Константин Худяков
Российский художник, президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков умер в Москве на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его дочь Александра Худякова.
Константин Васильевич скончался сегодня утром у себя дома в окружении близких, сообщила Худякова. По информации от его окружения, причиной смерти стал рак легких — заболевание, с которым художник боролся более года.
Константин Худяков — известный российский художник, специализирующийся на цифровом искусстве и мультимедиа. Он удостоен звания заслуженного художника Российской Федерации и занимает пост президента Творческого союза художников России. Худякова часто называют одним из пионеров цифрового искусства в нашей стране.
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