Вокалист группы Blood, Sweat & Tears Клейтон‑Томас умер на 85-м году жизни

26 июня 2026, 04:58

Фото: istockphoto/Robert Nieznanski

Канадский музыкант Дэвид Клейтон‑Томас, чей вокал во многом определил расцвет джаз‑рок‑группы Blood, Sweat & Tears, ушёл из жизни в Торонто в возрасте 84 лет. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на агента артиста Эрика Элпера.