Вокалист группы Blood, Sweat & Tears Клейтон‑Томас умер на 85-м году жизни
Канадский музыкант Дэвид Клейтон‑Томас, чей вокал во многом определил расцвет джаз‑рок‑группы Blood, Sweat & Tears, ушёл из жизни в Торонто в возрасте 84 лет. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на агента артиста Эрика Элпера.
В заявлении подчёркивается, что именно благодаря мощному голосу и харизме Клейтона‑Томаса коллектив добился широкой популярности, завоевал премии «Грэмми» и выпустил один из самых востребованных альбомов эпохи. Музыкант скончался в среду в одной из больниц Торонто, точная причина смерти пока не раскрывается.
Клейтон‑Томас стал частью Blood, Sweat & Tears в 1968 году. Выпущенный вскоре одноимённый второй альбом группы разошёлся многомиллионным тиражом и в 1969 году уступил по уровню продаж лишь релизам The Beatles, Led Zeppelin и Crosby, Stills & Nash. Особую известность получили синглы You’ve Made Me So Very Happy, Spinning Wheel и And When I Die — все они поднялись до второй строчки в чарте Billboard. В 1970 году коллектив удостоили наград «Грэмми».
Последующие пластинки группы пользовались меньшим успехом, и в 1972 году артист сосредоточился на сольном творчестве. За вклад в музыкальную культуру в 1996 году Дэвида Клейтона‑Томаса включили в Зал славы канадской музыки, а спустя 14 лет на Аллее славы Канады в Торонто появилась его именная звезда.
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