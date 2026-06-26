Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов ушёл из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Представители компании опубликовали заявление, в котором говорится, что Иванов являлся почётным президентом лиги.
«Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — сказано в сообщении.Сергей Иванов занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта с 12 августа 2016 года по 4 февраля 2026 года. Он входил в число постоянных членов Совета безопасности РФ, имел звание генерал-полковника запаса и являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Причины его смерти не называются.