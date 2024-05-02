В Ростове-на-Дону умер кулачный боец Александр Коломыцев

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Минувшей ночью в Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля». Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, спортсмен прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы сделать операцию на руке. Ночевать он остался в своей квартире один. Родственники не смогли до него дозвониться, тогда они вскрыли дверь в жилище и обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, у него остановилось во сне сердце.
Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Два года назад он стал заниматься кулачными боями и стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе. Тренировался он у легендарного тренера Тараса Кияшко.
У спортсмена осталось трое детей. Похоронят его в Астрахани.
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Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Два года назад он стал заниматься кулачными боями и стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе. Тренировался он у легендарного тренера Тараса Кияшко.
У спортсмена осталось трое детей. Похоронят его в Астрахани.
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Элина Позднякова