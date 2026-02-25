Умер руководитель ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп — фото
Руководитель известного челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп ушёл из жизни на 75-м году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким музыканта. В сообщении отмечается, что Гепп — заслуженный артист России, один из основателей и многолетний руководитель «Ариэля», который за более чем полвека стал одним из заметных культурных символов Южного Урала и получил всероссийское признание.
Текслер подчеркнул, что Ростислав Гепп всегда оставался верным Челябинской области и родному Златоусту, он до последних дней продолжал выступать перед земляками. В министерстве культуры региона уточнили, что Ростислав Олегович скончался 24 февраля.
С 1989 года он возглавлял челябинский состав ансамбля, был виртуозным исполнителем на флейте, клавишных и внёс значимый вклад в культуру Челябинской области и России.
Читайте также: