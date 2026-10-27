Умер сыгравший мошенника в сериале «Все мои дети» актер Алан Дайзерт

27 октября 2026, 20:54

Американский актер Алан Дайзерт из сериала «Все мои дети» умер в 75 лет

Фото: istockphoto/izzzy71

Американский актер Алан Дайзерт ушел из жизни 23 октября в возрасте 75 лет. О смерти супруга сообщила Мишель Дайзерт в социальных сетях.





В эмоциональном посте вдова актера призналась, что убита горем. Причину смерти Мишель не раскрыла, однако отметила, что на долю мужа выпало немало испытаний, включая многочисленные проблемы со здоровьем. По ее словам, Алан всегда смотрел на жизнь с юмором, решимостью и искренней благодарностью.





«Моё сердце разбито, но я так благодарна за любовь всей жизни. Я буду любить тебя всегда», — написала она.