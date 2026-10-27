Умер сыгравший мошенника в сериале «Все мои дети» актер Алан Дайзерт
Американский актер Алан Дайзерт из сериала «Все мои дети» умер в 75 лет
Американский актер Алан Дайзерт ушел из жизни 23 октября в возрасте 75 лет. О смерти супруга сообщила Мишель Дайзерт в социальных сетях.
В эмоциональном посте вдова актера призналась, что убита горем. Причину смерти Мишель не раскрыла, однако отметила, что на долю мужа выпало немало испытаний, включая многочисленные проблемы со здоровьем. По ее словам, Алан всегда смотрел на жизнь с юмором, решимостью и искренней благодарностью.
«Моё сердце разбито, но я так благодарна за любовь всей жизни. Я буду любить тебя всегда», — написала она.Алан Дайзерт родился 12 июня 1951 года в штате Иллинойс. Широкую известность ему принесла роль мошенника в сериале «Все мои дети»: с 1980 по 1990 год он снялся в 79 эпизодах. В его фильмографии также значатся ситком Soap (1978), картины Two Weeks и The Grift. Помимо съемок, Дайзерт преподавал актерское мастерство в Нэшвилле.