«Я разбит»: Умер актер из «Спасенных звонком»
На 76-м году жизни умер актер из «Спасенных звонком» Деннис Хаскинс
Американский актер Деннис Хаскинс, сыгравший директора Ричарда Белдинга в подростковом сериале «Спасенные звонком», умер в возрасте 75 лет. О его смерти 10 октября сообщил агент артиста Джей Шахтер в интервью изданию Variety.
По словам Шахтера, Хаскинс был не только талантливым актером, но и человеком, который искренне ценил своих поклонников и всегда был открыт к общению с ними. Обстоятельства смерти артиста не уточняются.
«Он был моим клиентом и близким другом более 20 лет, и мне его ужасно будет не хватать. Я разбит», — признался агент.Наибольшую известность Хаскинсу принесла роль мистера Белдинга, директора школы в ситкоме «Спасенные звонком». Актер присоединился к проекту после съемок в сериале Disney Channel «Доброе утро, мисс Блисс», который впоследствии стал основой для нового шоу.
Помимо этого, Хаскинс снимался в фильмах «Миллион способов умереть на Диком Западе», «Праздник Беннетт Сонг» и «Акула из трейлерного парка». Он также появился в сериале «Дженнифер Фоллс».
Как отметило СМИ, сотрудники караоке-бара Dimples Karaoke в Бербанке, который актер часто посещал, рассказали, что примерно восемь лет назад у него начались проблемы со здоровьем. При этом Хаскинс предпочитал не раскрывать подробности своей болезни публично.