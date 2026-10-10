«Я разбит»: Умер актер из «Спасенных звонком»

10 октября 2026, 12:13

На 76-м году жизни умер актер из «Спасенных звонком» Деннис Хаскинс

Фото: istockphoto/izzzy71

Американский актер Деннис Хаскинс, сыгравший директора Ричарда Белдинга в подростковом сериале «Спасенные звонком», умер в возрасте 75 лет. О его смерти 10 октября сообщил агент артиста Джей Шахтер в интервью изданию Variety.





По словам Шахтера, Хаскинс был не только талантливым актером, но и человеком, который искренне ценил своих поклонников и всегда был открыт к общению с ними. Обстоятельства смерти артиста не уточняются.





«Он был моим клиентом и близким другом более 20 лет, и мне его ужасно будет не хватать. Я разбит», — признался агент.