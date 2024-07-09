Умер сыгравший в «Глухаре» известный польский актер

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В возрасте 77 лет скончался известный польский актер Ежи Штур. Об этом порталу Onet сообщил его сын Мацей.
Минувшей ночью артиста доставили в госпиталь, однако медики не смогли его спасти. Причины смерти неизвестны. У мужчины был рак гортани, а четырьмя годами ранее он пережил инсульт.
Фильмография Штура насчитывает более 60 работ, а еще он выступал в театре, а также был сценаристом и режиссером. Известен зрителю по кинолентам «Глухарь», «Киллер» «Сексмиссия» и другим.
Штур родился в Кракове в 1947 году. Его творческий путь начался в 1971-м, сначала звезду знали как телеведущего. В Польше он считается одной из самых известных национальных знаменитостей.
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Фильмография Штура насчитывает более 60 работ, а еще он выступал в театре, а также был сценаристом и режиссером. Известен зрителю по кинолентам «Глухарь», «Киллер» «Сексмиссия» и другим.
Штур родился в Кракове в 1947 году. Его творческий путь начался в 1971-м, сначала звезду знали как телеведущего. В Польше он считается одной из самых известных национальных знаменитостей.
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Никита Кротов