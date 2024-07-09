Умер сыгравший в «Глухаре» известный польский актер

Порядка 5 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка», который 6 и 7 июля проходил в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.