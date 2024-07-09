Умер глава Управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев

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Глава управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев скончался в возрасте 61 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Шамильского района Дагестана.
Отмечается, что похоронят Хандаева на родине, в селе Гента вышеупомянутого района.
На сайте российского оборонного ведомства указано, что Хандаев окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте России, а также Дагестанский государственный технический университет.
За годы карьеры в Минобороны он прошёл от должности заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления. В июне прошлого года его назначили на пост начальника управления государственной экспертизы ведомства.
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На сайте российского оборонного ведомства указано, что Хандаев окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте России, а также Дагестанский государственный технический университет.
За годы карьеры в Минобороны он прошёл от должности заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления. В июне прошлого года его назначили на пост начальника управления государственной экспертизы ведомства.
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