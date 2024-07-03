Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни

Во многих странах мира наблюдается проблемы с рождаемостью. Из-за этого растет доля нетрудоспособного населения из числа пенсионеров и прогнозируются сложности с социальным обеспечением такой категории граждан. О том, сможет ли поток мигрантов улучшить ситуацию, и какая обстановка с демографией в РФ расскажет редакция «Радио 1».