Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни

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Американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. Об этом информирует Variety.
Режиссер умер в понедельник, 1 июля, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти Тауна не сообщается.
Роберт Таун родился 23 ноября 1934 года. Он написал сценарии к таким картинам, как «Последний наряд», «Китайский квартал» и другие. Режиссер является соавтором сценариев фильмов «Миссия невыполнима» и «Миссия невыполнима-2».
Ранее сообщалось, что народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила».
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Роберт Таун родился 23 ноября 1934 года. Он написал сценарии к таким картинам, как «Последний наряд», «Китайский квартал» и другие. Режиссер является соавтором сценариев фильмов «Миссия невыполнима» и «Миссия невыполнима-2».
Ранее сообщалось, что народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила».
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Екатерина Коршунова