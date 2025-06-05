Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Константин Шелестун
Актер Константин Шелестун скончался на 51-м году жизни, сообщила пресс-служба петербургского театра НДТ в соцсети «Вконтакте».
«4 июня скоропостижно скончался ведущий артист Небольшого драматического театра Константин Шелестун», — отмечалось в сообщении.
Информация о времени и месте прощания появится позже.
Шелестун учился в Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства. Его практически сразу пригласили в НДТ.
Артист снимался в таких известных сериалах как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».
Ранее сообщалось, что на 43-м году жизни умер Девин Харджес, известный благодаря сериалам «Сорвиголова», «Готэм», «Оранжевый — хит сезона» и «Подпольная империя». Причиной кончины актера стала онкология — рак Харджесу диагностировали зимой.