Умер солист «Поющих гитар» Виталий Псарев
На 75-м году жизни внезапно ушёл из жизни заслуженный артист России Виталий Псарев. О его смерти сообщила в своём личном блоге генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.
Виталий Псарев родился 10 сентября 1951 года в Хабаровске. Уже с 16 лет он выступал в ресторане, где пел, играл на рояле и руководил оркестром. Окончив дирижёрско-хоровое отделение Ленинградской консерватории, в 1974 году артист начал работать в «Ленконцерте».
Год спустя Псарев стал солистом ВИА «Поющие гитары», одного из самых популярных ансамблей среди советской молодёжи. В 1980 году по приглашению Анатолия Бадхена он вошёл в состав Государственного концертного оркестра России.
С 1982 года музыкант активно выступал с сольными концертами и сотрудничал с известными композиторами, среди которых Марк Фрадкин, Максим Дунаевский и Андрей Петров. Зрителям Виталий Псарев также запомнился благодаря своим ролям и вокальным номерам в фильмах «Госпожа министерша» и «В старых ритмах».
