Умер солист «Поющих гитар» Виталий Псарев

24 марта 2026, 18:37

Солист «Поющих гитар» Виталий Псарев умер в 74 года

Виталий Псарев (Фото: vk.com/ekaterinaartyushkina)

На 75-м году жизни внезапно ушёл из жизни заслуженный артист России Виталий Псарев. О его смерти сообщила в своём личном блоге генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.